كهرباء الشارقة تفحص 538 خزان مياه في المباني خلال 9 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

أسفرت حملة مراقبة جودة المياه في خزانات المباني، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن معاينة وفحص 538 خزاناً، وتسليم إخطارات لعدد 49 مبنى تتضمن ملاحظات تشمل تنظيف الخزان وتغيير الغطاء بآخر محكم للخزان واستبدال الخزان، وذلك خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021.

وأكدت المهندسة خلود النابودة مديرة قسم جودة المياه أن خزان المياه في المباني مع التوصيلات الخاصة به من مضخة وأنابيب تعتبر جزءاً مهماً تؤثر على جودة المياه إذا لم يتم الاهتمام بها. وتبين من الحملات أن عدم وجود غطاء محكم للخزان أكثر الحالات المنتشرة، والتي تعطي فرصة لتلوث مياه الخزانات عن طريق دخول الأتربة والحشرات وشددت على أهمية التنظيف الدوري للخزانات، مع ضرورة إغلاق المحبس المؤدي إلى الشبكة وسحب كل المياه الموجودة في الخزان، والكشف على الجدران والسقف للتأكد من سلامتها وخلوها من الشقوق، وفي حالة وجود أية رواسب بالقاع تتم إزالتها، ومن ثم غسل القاع والجدران.

مجانية الخدمة

وأكدت النابودة استعداد مختبر جودة المياه لتقديم الخدمة المجانية لمعاينة وفحص العينات، للتأكد من نظافة الخزانات وسلامتها وتوافر الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات المجانية.

ضوابط

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهمة لإنشاء خزانات المياه تتضمن أن يكون موقع الخـزان نظيفاً وبعيداً عن الروائح الكريهـة والدخـان والأتربـة والملوثات، وأن يتم عزله عزلاً كاملاً ومحكماً لمنع تسرب الماء من الخزان أو اختلاط ماء الخزان بمصادر أخرى خارجية، وكذلك عزلاً حرارياً للحفاظ على درجة حرارة ماء الخزان.

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