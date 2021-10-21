شرطة أبوظبي تستعرض مرونتها المؤسسية أمام هيئة الموارد البشرية

المصدر: (أبوظبي - البيان )

اطلع وفد من هيئة الموارد البشرية بأبوظبي على تجربة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهودها المتميزة في الحصول على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية، ICOR، كأول جهة على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي بمستوى 3 نجوم.

والتقى العقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، خليفة مطر الطنيجي مستشار المدير العام لهيئة الموارد البشرية بأبوظبي، والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العملية للارتقاء بمستوى الأداء العام للمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وأكد مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز نقل الخبرات والمعرفة الوطنية والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الأداء العام بين المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي.

واطلع الوفد على الميزة التنافسية التي جعلت من شرطة أبوظبي نموذجاً يحتذى عالمياً في مجال بناء القدرات والكفاءات الأساسية للمرونة المؤسسية للتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة وفعالية.

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