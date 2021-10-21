وزير البيئة الماليزي يطلع على مشاريع ومبادرات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، توان إبراهيم توان مان، وزير البيئة والمياه الماليزي، في زيارة جاءت لتعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والوزارة الماليزية في المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تهدف إلى ترسيخ مسيرة الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وقد حضر اللقاء من جانب الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

واستعرض معاليه أمام الوفد الزائر، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال الطاير خلال الاجتماع: «لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز مشروعاتنا لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتشكل مشاريع المجمع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام المنتج المستقل، أحد أهم مسارات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 بهدف توفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

الهيدروجين الأخضر

واستعرض معاليه مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومصدراً واعداً للطاقة ومن بين المصادر الصديقة للبيئة، ويتم إنتاجه بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه من الطاقة المتجددة.

حيث يمثل إحدى ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني، والوصول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير قطاع التنقل الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف الصناعات.

تأهيل المباني

وأوضح معالي الطاير أن برنامج «إعادة تأهيل المباني» هو أحد برامج استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحويل دبي إلى منصة رائدة عالمياً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققها البرنامج حتى الآن.

مبادرة

تم الانتهاء من تأهيل 8000 مبنى في دبي، وذلك عن طريق شركة الاتحاد لخدمات الطاقة التابعة لها (الاتحاد إسكو). وتضمنت عملية إعادة التأهيل تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن مبادرة «شمس دبي» لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني في دبي، وانتهت الهيئة من ربط أكثر من 6,850 نظاماً شمسياً في المباني في دبي بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تصل إلى أكثر من 352 ميجاوات

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