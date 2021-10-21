«الاتحاد النسائي» ينظم جلسة حوارية توعوية حول سرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومستشفى توام، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «سرطان الثدي بين الوعي والتحدي»، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، وشهدت الجلسة حضوراً وتفاعلاً حيث شارك بها 900 مشارك من مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز التفاعل الوثيق مع المبادرات العالمية المعنية بصحة المرأة، ومن ضمنها التوعية بمرض سرطان الثدي، وفي سبيل زيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، لما له من أهمية بالغة في تحسين الحالة الصحية للمرضى.

تشجيع

وقدمت الجلسة الواعظة الدكتورة غصنة العامري من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتورة عايدة العوضي، استشاري طب الأورام في مستشفى توام، وأدارت دفة الحوار الدكتورة نورة الشيباني، استشاري طب الطوارئ في مستشفى توام.

وبهذه المناسبة أكدت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، على أهمية شهر التوعية بسرطان الثدي، لتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر لسرطان الثدي واتباع أنماط حياة صحية للوقاية من المرض وأهمية الفحص الذاتي لإنشاء مجتمع مثقف وواعٍ بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه.

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