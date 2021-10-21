راشد النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية

المصدر: عجمان - وام

ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس أمناء كلية المدينة الجامعية بعجمان، اجتماع المجلس بحضور الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي نائب رئيس المجلس والأعضاء، وذلك بمقر المدينة الجامعية في عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد، توافق الكلية مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع التعليم العالي، والمساهمة التي يجب أن تهدف الكلية إلى تقديمها نحو تمكين الشباب بمهارات المستقبل.

كما أكد أهمية الاعتمادات والتصنيفات الدولية للتوسع في جهود تدويل الكلية، وأثنى على أعضاء مجلس الأمناء فيما يتعلق بجهود الكلية المستمرة والتقدم في المناهج والدراسات في العام الدراسي 2020 - 2021.

وناقش مجلس الأمناء خطط الكلية المستقبلية في العام الدراسي 2021 - 2022 وجهودها نحو تحقيق التميز المؤسسي.

واستعرض رئيس مجلس الأمناء في مستهل الجلسة بالتفصيل الإنجازات الرئيسية التي حققتها كلية المدينة الجامعية بعجمان، والتي تضمنت تجديد الترخيص وتصنيف نجوم «كيو اس»، والاعتماد الدولي وعملية التقدم في إجراءات التصنيف، والدور الحيوي الذي تلعبه كلية المدينة الجامعية لضمان التميز في التدريس والبحث والخدمات الطلابية والمساهمات في المجتمع.

وتضمنت المناقشة استراتيجية التدويل والتقدم وهي إحدى نقاط القوة الأساسية للكلية في نظام إدارة الجامعة ووحدة التعلم عن بعد، والتي تم تطويرها داخلياً لضمان وصول طلابنا بسهولة إلى جميع الخدمات الطلابية.

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