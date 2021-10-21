«وطني الإمارات» تختار «دو» شريكاً للانتقال إلى منصة «دبي بالس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيارها من جانب «وطني الإمارات»، برنامج التنمية الاجتماعية الهادف إلى تعزيز الهوية الوطنية ومفهوم المواطنة الصالحة في المجتمع المحلي، لتكون مزود الخدمات السحابية المفضّل لمساعدة المؤسسة على نقل تطبيقاتها ومراكز بياناتها إلى منصة «دبي بالس»، المبادرة المشتركة بين دبي الذكية ودو.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى ترحيل بياناتها وتطبيقاتها واستضافتها في البيئة السحابية الآمنة التي تتميز بها «دبي بالس»، إلى جانب الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المدارة التي توفرها المنصة، حيث ستتولى «دو» مهمة مساعدة المؤسسة لتحقيق هذه الأهداف. وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:

نجحت منصة «دبي بالس» منذ إطلاقها في تسهيل وصول الأفراد والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات المدينة وبياناتها بفضل ما تتمتع به من مستوى عالٍ من الأداء والمرونة والأمان، كما أثبتت كفاءتها كنظام تشغيل رقمي يواكب متطلبات المستقبل ويلبي احتياجات كل شرائح وفئات المجتمع.

ريادة

ومن جهته، قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: بالنظر إلى أن منصة «دبي بالس» هي مبادرة مشتركة بين «دبي الذكية» و«دو»، فقد وقع اختيارنا على «دو» باعتبارها شركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتنا في رحلة نقل تطبيقاتنا وبياناتنا إلى المنصة السحابية.

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