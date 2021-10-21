بدء العمل على «درب زايد للتسامح» في حديقة أم الإمارات غداً

المصدر: (أبوظبي - وام)

في إطار احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين، تبدأ وزارة التسامح والتعايش العمل على إنجاز مبادرتها الرائدة «درب زايد للتسامح» في نسختها الأولى لتكون البداية من حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي غداً بالتعاون مع نادي ظبيان للفروسية وعدد كبير من الجهات المحلية والاتحادية، للتحرك في مسيرة بعنوان «Ride for Life» يشارك بها الجميع وتنطلق باتجاه باقة من الأماكن التاريخية في العاصمة التي تمثل محطات للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مثل قصر الحصن.

والنصب التذكاري للوالد المؤسس، ومسجد مريم أم عيسى، وقصر الوطن، ومتحف اللوفر، ومنارة السعديات، قبل أن تنطلق في نسختها الأولى إلى العالم من خلال أكسبو 2020 دبي في نوفمبر المقبل، حيث ستنطلق مسيرة «Ride for Life» بمجموعة من الخيول والفرسان لتتبع مسار القادة المؤسسين للإمارات وما تركوه من إرث نعتز به جميعاً، وقيم أصيلة تأسست عليها دولة الإمارات، منها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية وقبول الآخر والترحيب بالجميع دونماً تفرقة على أساس ديني أو عرقي أو ثقافي.

وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن الاهتمام بمبادرة «درب زايد للتسامح» يدل على إيمان المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته بالتسامح والتعايش والسلام كأساس لتقدمه ورقيه ورفعته ورفاهيته وتلاحمه، وتهدف المبادرة إلى لفت أنظار الجميع لهذه القيم وتعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة.

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