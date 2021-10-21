ملك البحرين: علاقاتنا مع الإمارات تاريخية تزداد رسوخاً وقوة

المصدر: المنامة - وام

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ونقل معالي صقر غباش لملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وحمل جلالة ملك البحرين معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد رسوخاً وقوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها.

زيارات

وأكد أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تفعيل أطر التعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي إلى جانب التنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة.

وأشاد ملك البحرين بدور المجلسين في البلدين وإسهامهما في تقوية أواصر العلاقات البحرينية الإماراتية على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مسيرة البناء والتطور في البلدين الشقيقين.

من جهة ثانية ، بحث معالي صقر غباش مع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وفوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، بما يجسد العلاقات الأخوية الراسخة، والمتجذرة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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