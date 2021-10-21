ولي عهد الشارقة يعين سعود بن سلطان القاسمي مديراً لمكتب الشارقة الرقمية

المصدر: (الشارقة - وام )

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس رقم «35» لسنة 2021 بشأن تعيين مدير لمكتب الشارقة الرقمية. ونص القرار على أن يعين الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي مديراً لمكتب الشارقة الرقمية بدرجة مدير على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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