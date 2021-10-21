تكريم الفائزين بالدورة الثانية لـ«مصر للتميز الحكومي»

المصدر: القاهرة - البيان

تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور وفد رسمي إماراتي برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية، في احتفالية نظمت أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وتمثل الجائزة إحدى المبادرات الرئيسية لمحاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين التي تم إطلاقها بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2018. وشارك في حفل التكريم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.

ومن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة والتطوير الحكومي والمستقبل، ومريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين في حكومتي البلدين.

مراحل

ومن جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أن نجاح جائزة مصر للتميز الحكومي يمثل تتويجاً لمراحل من الشراكة الاستراتيجية المثمرة في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية، ومناسبة لتكريم النماذج المتميزة في العمل الحكومي المصري والاحتفاء بقصص النجاح في تحويل التميز إلى ثقافة عمل مؤسسي ومحور للتطوير المستدام.

وقال معالي القرقاوي: إن الشراكة الاستراتيجية تجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لعلاقات التعاون والشراكة الهادفة لخير الشعوب الشقيقة، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببناء الشراكات الهادفة لاستحداث نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي يضاهي أفضل المعايير العالمية.

وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء أن ما يجمع الحكومتين هو الحرص على التميز والتجدد، وما يجمع فريقينا هو الرغبة في تبادل المعارف والخبرة، وما يجمع شعبينا هو المحبة والتقدير وتاريخ أخوي أرساه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع القيادة المصرية منذ قيام دولتنا قبل 5 عقود، ما يجمع بيننا هو وقفة مصر التاريخية مع دولتنا في مرحلة تأسيسها، قبل 50 عاماً ودعمها بالرعاية والخبرة والعلم.

وقال معاليه خلال حفل التكريم: رحلة التميز تحتاج منا صبراً ومثابرة واستمراراً وإصراراً، ونتائجها سنراها واقعاً ملموساً في كافة القطاعات من خلال تغيير ثقافة العمل الحكومي وبث روح جديدة من التنافس والتطور والابتكار، مشيراً إلى أن مصر زاخرة بالإمكانات والخبرات، ومصر كما يقال ولادة، ومصر لا تنتهي فيها التجارب ولا يتوقف فيها الإبداع.

استدامة

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال كلمته التي ألقاها في الحفل: أن تكريم جائزة مصر للتميز الحكومي يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي توجت مؤخراً بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الدكتور مصطفى: أن كل هذه الاجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديدة، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تتطلع الدولة إلى عملية الانتقال ليس فقط بأنها عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، وتوفير خدمات لائقة وميسرة.

وأضاف: نتطلع لأن يكون الموظف العام متميزاً في جميع النواحي؛ بداية من لغته الرصينة، وتعامله مع التكنولوجيا، والتزامه بقواعد العمل والسلوك الوظيفي القويم، والذي سينعكس بالضرورة على توفير جهاز إداري كفء وفعال يعلي من رضاء المواطنين، ويلبي تطلعاتهم.

وأضاف مدبولي: في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تأتي أهمية جائزة «مصر للتميز الحكومي» لتعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

فئات جديدة

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى توصية العام الماضي بأن تصبح جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية على جميع الجهات وليست طوعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإذكاء فكر التميز بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئات جديدة في الجائزة في مجالي التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدتين ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.

تحديات

ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لم تكن بمعزل عن التحديات التي واجهت العالم أجمع، وأشارت إلى إصرار فريق عمل الجائزة على استمرار أعمال الدورة الثانية، ليتم جني ثمار هذا العمل بإعلان أسماء الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم. ووجهت الدكتورة هالة السعيد كلمة للفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلة:

لا يكفي التوصل إلى النجاح، المهم أن نستمر وأن نكون ناجحين، فالنجاح بداية الطريق الصحيح نحو التميز والارتقاء بمؤسساتنا وتحقيق طموحات المواطنين الذين يحلمون بالجمهورية الجديدة.

واختتمت السعيد مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها التعاون في مجال إنشاء مركز الخدمات الحكومية المتميز في أسوان، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

وتقدمت السعيد بالشكر لفريق جائزة التميز الحكومي بالوزارة، على إيمانهم بفكرة الجائزة ونشرها والتعاون مع مختلف الجهات لغرس وتنمية ثقافة التميز، كما هنأت الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية.

وشهدت جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية إقبالاً كبيراً على الترشح لفئاتها الـ19 المؤسسية والفردية، التي ضمت 4 فئات جديدة، إذ تلقت الجائزة أكثر من 3000 طلب ترشح، عمل على تقييمها 140 محكماً ومقيماً، وبلغ إجمالي عدد ساعات عملهم 90 ألف ساعة تقييم.

وكانت الدورة الأولى لجائزة مصر للتميز الحكومي، التي تم تكريم الفائزين بها في أكتوبر 2019، ضمت 15 فئة، وتلقت ألفي طلب ترشح، شارك في تقييمها 110 مقيمين ومحكمين، وبلغ عدد ساعات عملهم 50 ألف ساعة تقييم.

شراكة استراتيجية

وقعت حكومة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في فبراير 2018، اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات تطوير وتحديث العمل الحكومي، تشمل 4 محاور رئيسية هي: «التميز الحكومي»، عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتية، التي تمثل مرجعية للحكومات الهادفة إلى الارتقاء بأدائها، فيما يتضمن المحور الثاني «الأداء الحكومي».

وأما المحور الثالث فتطرق لـ«بناء القدرات الحكومية» حيث يركز على تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، ويتضمن المحور الرابع «الخدمات الحكومية».

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