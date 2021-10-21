ضاحي خلفان وعبدالله المري يتفقدان اختبار الخبرة في إعادة بناء حوادث السير للضباط

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اختبار الخبرة في إعادة بناء حوادث السير للضباط، الذي يقام بنادي ضباط شرطة دبي.

مشاركة

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بحسن تنظيم هذه الاختبارات التي يشارك فيها ضباط من شرطتي أبوظبي ودبي، لما لها من مردود إيجابي على العمل الميداني للضباط العاملين في إعادة بناء حوادث السير، وتحري الدقة في تقارير الحوادث.

تحديد مستوى

وصرح اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، أن دورة واختبار الخبرة في إعادة بناء حوادث السير للضباط، يهدف إلى تحديد مستوى الضابط الذي يعمل في مجال تخطيط الحوادث، وإعداد التقارير الدقيقة، كما يعزز خبرتهم في هذا المجال من خلال الدورات المتخصصة. كما أشاد بمستوى التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي.

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