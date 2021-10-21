«العدل» تحدد 9 خطوات لإثبات «إشهار الطلاق» إلكترونياً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حددت وزارة العدل 9 خطوات لإثبات إشهار الطلاق عبر موقعها الإلكتروني (‏‏‏www.moj.gov.ae) وتطبيقها الرقمي على الهواتف الذكية.

ووفقاً لفيديو تعريفي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن إجراءات تقديم الخدمة تبدأ بدخول المتعامل إلى موقع وزارة العدل، ثم الضغط على خيار «نظام التوثيقات»، وتسجيل الدخول عبر حساب المتعامل لدى منصة «الهوية الرقمية» أو عن طريق إنشاء حساب مستخدم جديد.

بعد ذلك يتم نقل المتعامل إلى نافذة تقديم الخدمات الإلكترونية، والتي يتم من خلالها الذهاب إلى نافذة «الإثباتات» واختيار خدمة «إشهار طلاق»، ومن ثم تعبئة كل البيانات المتعلقة بمقدم الطلب، والبيانات الخاصة بالطلاق، بالإضافة إلى البيانات المعلقة بالزوجين.

تسهيل

ويستهدف توفير الخدمة إلكترونياً «عن بعد» تسهيل إجراءات الوصول وتسريع آليات إنجاز الخدمة، حيث تأتي الخدمة لتعزز من منظومة الخدمة الإلكترونية، التي تقدمها الوزارة على مدار الساعة.

وعند إتمام العملية ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، يتم من خلالها إرفاق كل المستندات المطلوبة والمتعلقة بطلب «إشهار الطلاق» ومن ثم دفع الرسوم المقررة لتقديم الخدمة.

وبعد استكمال الإجراءات، تتم المراجعة والتدقيق على الطلب وما يحتويه من معلومات وبيانات، على أن يتم التأكد من صحتها، تحديد موعد للتوقيع الإلكتروني، وإرسال الملف للقاضي للموافقة، وإصدار شهادة إثبات طلاق وأرسلها إلكترونياً.

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