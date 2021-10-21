«إيفاد» شرطة دبي تحصد جائزة ثقافة الأعمال بالمملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول في جائزة ثقافة الأعمال في المملكة المتحدة عن فئة أفضل مبادرة في التحول الرقمي، لمشروعها منصة «إيفاد»، لتكون الجهة الأمنية الشرطية الأولى التي تحوز هذه الجائزة على مستوى الدولة، متفوقة على مركز جلاسجو للعلوم، وفوكستن للعقارات والتسويق، وأبل بلاس الدولية، ويوديل الدولية.

إنجاز

وأعرب العميد صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، عن سعادتهم وفخرهم بالفوز بجائزة تتنافس فيها كبريات المؤسسات والشركات في العالم ضمن فئات عدة، لافتاً إلى أن حصد الجائزة عن فئة أفضل مبادرة في التحول الرقمي، تأكيد على القدرات الريادية والمتميزة لشرطة دبي، وكفاءة العناصر البشرية المنتجة والمبدعة، وهي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

ومن جانبه، أكد المقدم منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، أن منصة «إيفاد»، أول منصة ذكية تفاعلية شاملة جامعة لكافة الطلبة الدارسين من منتسبي شرطة دبي ومختلف طلبة الجامعات في الدولة، أثبتت نجاحها وقوة محتواها وتأثيرها الفعال محلياً وعالمياً، ويظهر ذلك جلياً بالجوائز العديدة التي حصدتها منذ انطلاقها عام 2018، وباستقطابها لأعداد متزايدة من الطلبة الساعين إلى الاستفادة منها ومن خدماتها الأربع وبرامجها، وهو ما ساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمواكبة لتوجهات الحكومة في الوصول إلى مدينة آمنة وإسعاد المجتمع والابتكار في القدرات المؤسسية.

منافسة

وبيّن المقدم البلوشي أن شرطة دبي نافست عدداً من أهم المؤسسات والشركات العالمية، وتأهلها للنهائي وفوزها بالمركز الأول ضمن واحدة من أهم الفئات التي تسعى شرطة دبي لإبراز قدراتها البشرية والتقنية، وهي فئة أفضل مبادرة عن التحول الرقمي بجهود فريق عمل وطني طموح.

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