«لجنة منافذ الشارقة» تناقش تطوير البنية التحتية وتحديث التقنيات

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري العاشر للعام 2021 في منطقة المدام بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، ناقشت خلاله العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير سير العمل للارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة، واستعراض الملاحظات والمقترحات الواردة من شركاء اللجنة الاستراتيجيين.

والتي تصب في مجملها حول تطوير البنية التحتية، وتحديث التقنيات وتبسيط الإجراءات بما يتلاءم مع آخر المستجدات، وإضافة عناصر تعزز جودة الخدمات والمتطلبات الأمنية والآليات التنسيقية في المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز كفاءة البنية التحتية في نقطة المدام الحدودية، وتوفر المتطلبات الأساسية، كما أجرت اللجنة جولة ميدانية في المنفذ لوضع تصور شامل للنهوض بأدائه، مشيدة بدور قيادة مجموعة حرس الحدود في تشغيل النقاط الحدودية.

وترأس الاجتماع الذي انعقد مؤخراً، محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره العميد فرج مبارك الشامسي قائد قيادة مجموعة حرس الحدود في القيادة العامة للقوات المسلحة، والدكتور حمد المشغوني مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز