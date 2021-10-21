محمد بن راشد: نتوسع باستخدام التكنولوجيا لتسريع خطى الإمارات نحو الريادة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ دعائم نموذجها التنموي القائم على تبني أفضل الحلول وأكثرها كفاءة، وتوظيف كافة المعطيات اللازمة لتعزيز مستويات الأداء في مختلف القطاعات، من أهمها التوسّع في استخدام التكنولوجيا بتطبيقاتها وحلولها المتنوعة، التي من شأنها تسريع خطى دولة الإمارات نحو اعتلاء مراتب الصدارة والمراكز الأولى في شتى مسارات التطوير والتنمية التي تعود بالنفع على المجتمع.

تفوّق وتطلّع

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «التفوق الرقمي مبدأ أرسيناه للخمسين عاماً المقبلة.. ونتطلع لأفكار وإسهامات وطنية وشراكات عالمية تسرّع خطواتنا نحو الريادة.. رؤيتنا للمستقبل واضحة ومتطلبات التميز فيه تم حصرها بدقة، والعمل جارٍ على تحقيقها بسواعد أبناء الإمارات وعقولهم وابتكاراتهم... وخبرات نرحب بها من حول العالم».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، يرافقه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، إلى معرض «جيتكس غلوبال»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة.

معرض كامل ومتكامل

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «خلال زيارتي اليوم لمعرض «جيتكس غلوبال»، الذي يشارك فيه 3500 شركة من 140 دولة.. «جيتكس» يمثّل أول معرض كامل ومتكامل بعد الجائحة.. «جيتكس» يمثّل طموحاتنا الوطنية لاقتصاد المستقبل.. «جيتكس» يمثّل أيضاً الإمارات في جمع شرق العالم وغربه لصياغة تطلعاتهم التقنية المستقبلية».

وأعرب سموه عن تقديره لكل الجهود التي تقف وراء التنظيم المحكم للفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها دبي، وبتعاون كافة الجهات المعنية، بما عزّز مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال العالمي ضمن مختلف التخصصات في قدرة دبي ودولة الإمارات على تهيئة الأجواء الملائمة التي تكفل إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران مرة أخرى عبر ما توفره من مساحة للقاء وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخطط المستقبلية بين كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وإلى جانبها رواد الأعمال والشركات الناشئة، ضمن أجواء تتسم بأعلى مستويات السلامة للعارضين والجمهور على حد سواء.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى شرح من هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول الدورة الحادية والأربعين لمعرض «جيتكس غلوبال».

ضمن التجمع العالمي الضخم لكبرى شركات التكنولوجيا والتقنيات والحلول الرقمية من مختلف أنحاء العالم، امتداداً لتاريخ المعرض العريق كأحد أهم المحافل العالمية التي يلتقي فيها صُناع ومطورو التكنولوجيا لتبادل الأفكار وعرض مستجداتهم من تقنيات فائقة تخدم مختلف المجالات.

شركات عالمية

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في المعرض عدداً من أجنحة الشركات العالمية التي حرصت على التواجد في هذه الدورة من المعرض؛ لتقديم أفضل ما لديها من حلول وتقنيات، والاطلاع على ما يقدمه الآخرون من منتجات رقمية وتكنولوجية، لاكتشاف الفرص وعقد شراكات جديدة تعين على تخطّي المرحلة الاستثنائية التي مر بها العالم وما جلبته من تحديات، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من النمو العالمي تتشكل ملامحها انطلاقاً من أرض الإمارات بما تضمه من معارض وفعاليات كبرى في مقدمتها معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام بمشاركة 192 دولة ولفيف من المؤسسات والمنظمات والهيئات العالمية.

حلول رقمية

ويضم «جيتكس غلوبال» طيفاً واسعاً من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الحلول الرقمية والتحوّل الرقمي من بينها: «مايكروسوفوت»، و«إنتل»، و«هواوي»، و«ديل تكنولوجيز»، و«أفايا»، و«سيسكو»، و«إريكسون»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، و«هوليت باكرد إنتربرايز»، و«هاني-ويل»، و«لينوفو»، و«ريد هات»، وغيرها من الشركات المتميزة في مجالات تقنية عدّة، تشمل المدن الذكية والأمن السيبراني واقتصاد البيانات والتنقل والرعاية الصحية والاتصالات وغيرها.

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