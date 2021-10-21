محمد بن راشد ومحمد بن زايد: دور مؤثر للإمارات في تشجيع الحوار العالمي

المصدر: دبي- البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في جناح دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي».

وأكد سموهما خلال اللقاء أن استضافة الإمارات لحدث عالمي كبير مثل «إكسبو» مع استعدادها للاحتفال بيوبيلها الذهبي وتأهبها لاستقبال الخمسين عاماً المقبلة، يعكس الدور المؤثر الذي تحرص الدولة على القيام به على صعيد تشجيع الحوار العالمي نحو إيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها إطلاق الطاقات الكامنة لشعوب الأرض على تنوع ثقافاتها وحضاراتها وتحفيزها على إقامة شراكات جديدة تدعم مسيرة التطوير العالمية، بحلول تسمح للجميع، من دول متقدمة وأخرى نامية، بالمشاركة في خلق مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بفرص متكافئة من الرخاء والتقدم والازدهار.

أفكار

وأشاد سموهما بما يضمه المعرض الضخم من أفكار وابتكارات تخدم البشرية وتعينها على تخطي التحديات القائمة، وتحويل ما قد يستجد منها إلى فرص للنمو، منوهين بما يشكله الحدث من فرصة نموذجية لتبادل التجارب الناجحة واكتشاف شراكات جديدة يمكن من خلالها العبور إلى المستقبل المنشود، وما يمثله الحدث في جانبه الثقافي كنافذة مثالية للاطلاع على حضارات العالم شرقاً وغرباً وما يتبعه من أثر يتجسد في تحقيق مزيد من التقارب الفكري والثقافي بين الشعوب، وهو ما يشكل أساساً صلباً للشراكات الناجحة فيما بينها وبما يخدم تطلعاتها نحو المستقبل.

وعبر حسابه في «تويتر»، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، صوراً للزيارة، معلقاً سموه: «خلال لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في جناح الإمارات في إكسبو 2020.. لقاءات إكسبو هي لقاءات المستقبل.. ولقاءات الأفكار الكبيرة.. ولقاءات العقول العظيمة لصنع مستقبل أجمل بإذن الله.. حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه في «تويتر»: «لقاء أخي محمد بن راشد في جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي كان مثمراً وعميقاً كعادته.. قمة أولوياتنا، رفعة وطننا، والارتقاء بشعبنا وتعزيز موقعنا عالمياً».

برامج

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بصالح الوطن والمواطن، وما يتم اعتماده وتنفيذه من خطط وبرامج من شأنها تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع الإماراتي، وما يتم تبنيه من خطوات هدفها تحفيز أبناء الوطن على طرح الأفكار وتقديم الإنجازات التي تشكل الدعامة الأساسية لتقدم الإمارات ورفعتها في مختلف المجالات.

وتأكيد دورها المؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وترسيخ نموذجها التنموي المتميز القائم على التخطيط الواعي والمرونة في التعاطي مع التطورات المحيطة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل بأسلوب يكفل الحفاظ على المكتسبات ويضمن تسريع الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية ضمن أطر تنفيذية تتسم بأعلى مستويات الكفاءة واتباع أرقى المعايير العالمية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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