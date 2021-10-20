‎منحة دراسية من جامعة أبوظبي للحاصلين على 100 ختم في جواز إكسبو

المصدر: البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن منحة دراسية للحاصلين على 100 ختم في الجواز الذهبي لمعرض إكسبو دبي 2020.

وأوضحت الجامعة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، أنها تفخر بالإعلان عن تقديم منحة دراسية بنسبة 20% للدراسة في حرمها الجامعي في دبي.

وأكدت أن المنحة جاءت بهدف تشجيع الطلبة على استكشاف إكسبو 2020، وتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا.

وذكرت أنه يستفيد من هذه المنحة أول 20 طالب دراسات عليا يحصلون على 100 ختم على الجواز الذهبي في إكسبو 2020.

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