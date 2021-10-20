المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية ينطلق 30 نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية استعدادها لإقامة الدورة الرابعة من المهرجان في قاعة الصداقة بالخرطوم خلال الفترة 30 نوفمبر المقبل ولغاية 3 ديسمبر القادم.

وتنظم المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، بمشاركة محلية وعربية واسعة من مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور، ويأتي تنظيم هذا المهرجان بدورته الرابعة بعد أن حققت الجائزة نجاحاً ملموساً في تنظيم مهرجان التمور السودانية بدورته الأولى والثانية والثالثة على التوالي، كما حقق المهرجان أهدافه المنشودة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور الطاهر محمد إسماعيل حربي وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان خلال لقائه الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي للتوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين لتنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية، بحضور الدكتور نصر الدين شلقامي نائب رئيس مجلس الأمناء لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، والدكتور بدر الدين الشيخ الأمين العام لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، حيث أشاد بالرعاية الكريمة لمهرجان التمور السودانية بدورته الرابعة الذي بات يشكل علامة فارقة في مسيرة تطور قطاع نخيل التمر بالسودان، ونقطة فاصلة في دعم المزارعين، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية بنخيل التمر عبر المشاركة العربية النوعية، حيث يشارك أكثر من 10 من المؤسسات والمنظمات والشركات الإقليمية والدولية يمثلون 5 دول هي: الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أكثر من 100 مزارع نخيل من جمهورية السودان.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالوهاب زايد، أن المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية يأتي لإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم القطاع الزراعي وخاصة في مجال نخيل التمر، وللتأكيد على المكانة الدولية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر، والارتقاء به على المستوى العربي والدولي بفضل الرعاية الكبيرة التي تلقاها من قبل مؤسس وراعي الجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، منوهاً بأن سفارة الدولة بالخرطوم لم تألُ جهداً في تقديم كافة التسهيلات والدعم لإنجاح هذا التعاون، وتحقيق تلك الأهداف السامية، والعمل يداً واحدة من أجل الارتقاء بقطاع النخيل والتمور السودانية، بما يعكس العلاقات النموذجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية السودانية.

وأكد الدكتور نصر الدين شلقامي نائب رئيس مجلس الأمناء لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية، أن المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة في البلدين من أجل العمل سوياً لتطوير وتنمية قطاع زراعة النخيل، وإنتاج التمور بالسودان، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها المهرجان من جانب تعزيز حضور أصناف التمور السودانية في السوق العربي والدولي، وزيادة الاهتمام والتنافس بين المزارعين لتحقيق أفضل النتائج، بالإضافة إلى اعتباره فرصة لتطوير قطاع نخيل التمر زراعة وصناعة وتصديراً على مستوى جمهورية السودان.

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