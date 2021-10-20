تعاون بين «صحة أبوظبي» و«نوفارتس» لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

تتعاون دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وشركة الأدوية السويسرية «نوفارتس»، إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، للمضي في تطوير استراتيجية الصحة الرقمية في أبوظبي، والارتقاء بتجربة المريض ونموذج الرعاية الصحية داخل الإمارة وخارجها. ويأتي ذلك عقب توقيع الطرفين مذكرة تفاهم ضمن مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 والتي تهدف إلى تطوير وتنفيذ منظومة رعاية صحية مستدامة ومستقبلية في الإمارة.

وبحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي وجيورج شروكينفكس، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والسعودية لشركة نوفارتس، وقع الاتفاقية كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي ومحمد عز الدين، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج في شركة «نوفارتس»، بهدف إلى وضع أطر عمل مشتركة للتعاون والتنسيق بين الطرفين واستراتيجية الصحة الرقمية الخاصة بالدائرة. وستتركز جهود شركة «نوفارتس» على دعم تطلعات الدائرة ورؤيتها العشرية، وذلك عبر المساهمة في التخطيط وإطلاق وتنفيذ وإدارة حلول الرعاية الصحية الرقمية. وسيسهم هذا التعاون الاستراتيجي في التركيز على إيجاد حلول لتحديات القطاع الصحي مثل الأمراض المزمنة وغير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها الكثير من خلال تمكين التدخلات الصحية القائمة على البيانات ودعم التحول الرقمي في الإمارة وخارجها. كما سيولي التعاون أهمية للتحليلات الصحية المتقدمة ومنصات الأبحاث والأدلة العالمية الواقعية، والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المبتكرة لمتابعة المرضى عن بعد والتي تندرج تحت مظلة استراتيجية الصحة الرقمية الخاصة بالدائرة.



ارتقاء

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تواصل إمارة أبوظبي العمل على الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال وضع وتطوير السياسات الرقمية المبتكرة ونماذج الرعاية الصحية الفعالة. وبدورها، تعمل دائرة الصحة – أبوظبي مع شركائها في القطاع الصحي لتصميم نظام رعاية صحية مستقبلي يستند إلى أحدث التقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي، وذلك كجزء من جهودها لتحقيق التحول الرقمي المنشود».

وأكد أن مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية تأتي انطلاقاً من الدور المحوري الذي تقدمه في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وفي تحسين حياة كافة أفراد المجتمع.

وتستعرض دائرة الصحة – أبوظبي خلال مشاركتها في المعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية، مبرزة الجهود والإمكانات التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.



جهود

بدوره، قال محمد عز الدين: «تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لإرساء دعائم بنية تحتية متميزة عالمية المستوى للرعاية الصحية في الإمارة واضعة الابتكار والتحول الرقمي كحجر أساس. لذلك، نعتز بشراكتنا مع دائرة الصحة - أبوظبي، حيث نؤمن بأننا نتشارك معها في الرؤية والأهداف التي نسعى لتحقيقها، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستضيف قيمة وتأثيراً ينعكس بشكل إيجابي على المرضى ومنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي».

عبدالله آل حامد يشهد توقيع جمال الكعبي ومحمد عز الدين الاتفاقية | من المصدر

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