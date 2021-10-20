إطلاق التطبيق الذكي لموظفي حكومة عجمان

المصدر: عجمان - وام

أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية تطبيق الهاتف الذكي «موارد عجمان» لموظفي حكومة عجمان الذي نفذته دائرة الموارد البشرية ويتضمن قائمة الخدمات الذاتية الرقمية.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لمعرض جيتكس للتقنية المقام في مركز دبي التجاري العالمي وتفقد فيها ما تعرضه الدوائر في حكومة عجمان من تقنيات ومبادرات وتطبيقات جديدة تفيد المؤسسات والجهات والمراجعين والشركاء.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عقب الجولة في الأجنحة الحكومية وأجنحة عدد من الدول.. بما يقدمه معرض جيتكس من مشاريع ومبادرات جديدة تعد الأفضل لما وصلت إليه التكنولوجيا وتستفيد منها المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وقال إن معرض جيتكس يعد ملتقى نخبوياً يجمع الجهات والشركات والمؤسسات تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات والخدمات الذكية.. معرباً عن فخره بالمستوى الريادي الذي حققته الدوائر الحكومية في عجمان في مجال التحول الرقمي ومساهمة ذلك في تبسيط الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي وباستخدام الأجهزة المحمولة.

وأضاف أن التحول الرقمي في حكومة عجمان أثمر عن تسهيل وتقديم الخدمات والتطبيقات الذكية لكافة الدوائر الحكومية، مؤكداً أن ما شهدناه من تطور في التقنية الحديثة وتدشين وإطلاق العديد من الخدمات الحديثة يعتبر قفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع ويعكس جهود الدوائر الحكومية في مواكبتها للتطور المستمر وانسجاماً مع رؤية حكومة عجمان.

كما أكد أن النجاح الكبير الذي وصلنا إليه يعود إلى التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة الدوائر والمؤسسات في الدولة.

وأوضح أن مشاركة دوائر حكومة عجمان في جيتكس تضع بصمة مميزة في سجل النجاح والازدهار وتجسد رؤيتنا نحو تحقيق المزيد من التقدم مستندين في ذلك على الكوادر البشرية الطموحة.



اختصاصات

من جانبه، قال راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية إن إطلاق التطبيق الذكي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبناء على اختصاصات الدائرة في الارتقاء بالخدمات وتوفير متطلبات التحول الرقمي التي تتماشى مع استراتيجية حكومة عجمان من خلال استخدام النظم التقنية لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن تطبيق الهاتف الذكي «موارد عجمان» يوفـر البيئة الرقمية المناسـبة لموظفي حكومة عجمان لتقديم الطلبات وإنجاز معاملاتهم دون اللجوء للمعاملات الورقية والانتهاء في دقائق معدودة بحيث تم اختصار الخطوات وإعادة تصميمها بطرق ذكية تواكب تطلعات الحكومة الذكية في الدولة وسيتيح لموظفي حكومة عجمان الوصول إلى قائمة من الخدمات الذاتية الرقمية بسرعة وسهولة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن التطبيق يهدف إلى تبسيط العمليات وزيادة كفاءة الإجراءات وتوظيف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المتبعة على نحو يتوافق مع توجهات الحكومة لتنمية المهارات وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة وتحقيق استراتيجية الدائرة في تقديم الخدمات التي تهدف إلى التسهيل على الموظفين العاملين في جميع الجهات الحكومية من خلال ربط خدمات التطبيق مع نظام «موارد ERP» بما يتواءم مع قانون الموارد البشرية والأنظمة والسياسات المعتمدة في الحكومة وأتمتة النماذج الورقية وتحويل المعاملات إلى الصيغة الإلكترونية بهدف تقليل الأعمال الورقية ورفع الكفاءة والفعالية.

وأوضحت صفية المحرزي مديرة إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية بالإنابة أن التطبيق بصورته الحالية متاح للاستخدام من قبل الموظفين في الجهات الحكومية في إمارة عجمان على أجهزة أندرويد وآبل ويوفر تطبيق «موارد عجمان» بنسختيه العربية والإنجليزية للموظفين قائمة بالخدمات الذاتية المخصصة مثل تقديم إجازة وإشعار العودة منها والاستفسار عن أرصدة الإجازات وتقديم طلبات الإجازات والأذونات واعتمادها من المسؤول المباشر والاطلاع على البيانات الشخصية وتحديثها من خلال خاصية الملف الشخصي وطلب شهادة راتب والاطلاع على قسيمة الراتب، بالإضافة إلى عرض التقارير الإحصائية الخاصة بالموظف وتلقي الإشعارات المهمة للإجراءات التي تم تنفيذها وتسجيل الحضور والانصراف، كما يتيح للمسؤول المباشر الاطلاع على التقارير الإدارية والشؤون الوظيفية الخاصة بفريق عمله من الموظفين.

وأضافت: إن إطلاق التطبيق في مرحلته الأولى جاء متزامناً مع معرض جيتكس للتقنية بعدة خصائص وخدمات وسيتم العمل على إضافة خدمات أخرى في المرحلة الثانية.

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