«كهرباء دبي» تستعرض خدماتها الذكية وبرامجها المتطورة والمبتكرة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي، في منصتها رقم S2-J1، قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، خلال مشاركتها في الدورة الـ 41 لأسبوع جيتكس للتقنية في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021، باقة من كبرى مشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة، ومشاريع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة، ومن أبرزها: ديوا الرقمية: تجربة المدينة الذكية، وهي تجربة رباعية الأبعاد سمحت لزوار جيتكس بتجربة تقنيات المدينة الذكية الرقمية المتعددة التي تقدمها «ديوا الرقمية».

مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وخدمات مورو السحابية، وهي خدمات مورو السحابية المرنة والآمنة وتتوفر في نطاقات متعددة، وتتم استضافة منصة الحوسبة السحابية محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم خدمات سحابية متعددة على منصة واحدة متوافقة مع أعلى معايير اتفاقيات مستوى الخدمة.



خدمات

كما تعمل خدمات الأمن السيبراني على رصد واعتراض الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أنظمة الأمن الرقمي على مدار الساعة من خلال مركز الأمن السيبراني التابع لمركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية.

وتوفر «مورو» من خلال الخدمات المدارة والمهنية أحدث خدمات تطوير وإدارة البنى التحتية التقنية للمتعاملين، حيث توفر نموذجاً متكاملاً يضمن أعلى درجات السيطرة والتحكم عن طريق التنبؤ والمراقبة والإبلاغ عن الانقطاعات حال وقوعها بشكل مباشر من خلال منصة تحكم مركزية.

وتقدم شركة إنفرا إكس «خدمات البنية التحتية وخدمات الاتصال وإنترنت الأشياء المتقدمة» بما في ذلك خدمات شرائح الجيل الخامس التي تتبنى أحدث حلول الحوسبة المتطورة في القطاعات الخدماتية.



روبوتات «جوبي GoBe»

وتمكن روبوتات «جوبي GoBe» المتعاملين من التواصل مباشرة مع موظفي مركز رعاية المتعاملين بالصوت والصورة من خلال تقنية الفيديو.

وكذلك تطبيق دروبوكس وهو صندوق ذكي مرتبط بتطبيق ذكي يساعد أصحاب المنازل على استلام الطرود وإيصالها إلى المنازل دون أي تدخل بشري، يقوم التطبيق بإرسال تفاصيل المنزل إلى شركة النقل، بما في ذلك رمز دربوكس.

وإلى جانب مشاريع ديوا الرقمية والشركات التابعة لها، تضمنت المنصة مبادرات الهيئة ومشاريعها التالية: برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»: ويتضمن مشروع «سبيس دي» إطلاق أقمار اصطناعية داعمة للقمر الاصطناعي الرئيسي، وسيتم تصنيعها بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويشتمل النظام على محطة الأقمار الاصطناعية الأرضية في المجمع ومحطات إرسال أرضية تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال مستشعرات موزعة على مواقع مختلفة من الشبكة بما يزيد كفاءة وفعالية أعمال التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية للإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

وكذلك محاكي التدريب باستخدام الواقع الافتراضي لمفاتيح شبكة التوزﻳﻊ وﻋﻤﻠﻴﺎتها: ويتيح تدريب الموظفين الميدانيين على الأعمال والأنشطة والسيناريوهات من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي.

ولوحة بيانات نظم المعلومات الجغرافية – أدوات ولوحة بيانات التحليل واتخاذ القرار: وهي مجموعة من الأدوات ولوحات البيانات المتقدمة الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية التي تساعد في اتخاذ القرار والتحليلات المتقدمة، بالإضافة إلى تميزها بنظام تخطيط الملاحة لتمكين فرق العمليات من القيام بعمليات الصيانة بفعالية وكفاءة، ولوحة البيانات الخاصة بأصحاب الهمم.

ونظام التحكم اللحظي لرحلات الطائرات الروبوتية «الصقر الطائر»: وهو نظام متكامل ومركزي لإدارة الطائرات الروبوتية والبيانات التي تقوم برصدها من خلال العمليات التي يتم استخدام الطائرات الروبوتية فيها مثل: مسح المساحات الضخمة كالمخازن، والساحات، والمحطات الرئيسية والفرعية، وخطوط تيارات الكهرباء وأنابيب المياه، ورصد تحركات المواد والأفراد لتأمين المواقع ومنع الدخول غير المصرح به.

وكذلك «أتمتة عمليات أمن المعلومات لمسح نطاق الهيئة»، حيث تتيح المسح التلقائي لنظام النطاقات عبر فحص الشهادات والنشاطات وتحديد المشاكل المتعلقة بالوصول إلى الموقع الإلكتروني ضمن نطاق (DEWA.gov.ae).

والتبريد بالغمر، وهو طريقة لتبريد الأجهزة في مراكز البيانات عن طريق غمرها مباشرة في سائل غير موصل للكهرباء، مما يقلل الحاجة إلى استخدام المكونات الأخرى الشائعة في طرق التبريد التقليدية.



مركز الابتكار

ويقع مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. ويعد المركز منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة سيسهم في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم. وتهدف الهيئة من خلال المركز إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد.



«الحياة الذكية»

كما تمكّن مبادرة «الحياة الذكية» المتعاملين ممن لديهم عدادات ذكية من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية. وتوفر المبادرة لوحة بيانات لمراقبة الاستهلاك عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى تقديم نصائح لترشيد الاستهلاك ووضع خطط استباقية في هذا الخصوص. ومن خلال برنامج «نهجي المستدام»، تتيح المبادرة للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة. وتشمل المبادرة أيضاً خاصية «خارج المنزل» لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على مراقبة استهلاك الكهرباء والمياه أثناء تواجدهم خارج المنزل أو أثناء السفر.



خدمات الشامل

ويعد «مركز الخدمات الشامل» خطوة رائدة في إعادة صياغة مستقبل الخدمات، حيث يوفر تجربة رقمية بالكامل تتيح المزيد من الخدمات الرقمية الشاملة والموثوقة والآمنة للمتعاملين. ويعتمد المركز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية التفاعلية لتمكين المتعاملين من التواصل عن بعد مع ممثلي الأقسام والإدارات المعنية كالمالية والموارد البشرية والعقود والمشتريات، والشؤون القانونية.



الشاحن الأخضر

وتوفر الهيئة من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» أكثر من 300 محطة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي. وتتيح خدمة «الشحن للمركبات الكهربائية» للمتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة، بالإضافة إلى الزوار المحليين والدوليين (من خلال ميزة «مستخدم زائر»)، بدء شحن مركباتهم الكهربائية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code على محطات الشحن. كذلك أتاحت الهيئة خدمات الشاحن الأخضر لجميع مالكي المركبات الكهربائية عند تسجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بإنشاء حساب لهم بعد تسجيلهم لدى هيئة الطرق والمواصلات.



المكتب الذكي

كما يتيح تطبيق المكتب الذكي لموظفي الهيئة إتمام عملية الموافقات الداخلية لضمان سير جميع إجراءات العمل على مدار الساعة. كما يتضمن التطبيق خدمة (الملفات المشتركة) التي تتيح للموظفين الوصول لملفاتهم المخزنة على شبكة الهيئة. كذلك يوفر (لوحة البيانات) التي تمكن الإدارة العليا من الاطلاع على مؤشرات الأداء بشكل لحظي لدعم اتخاذ القرار؛ وخدمة (المستند الذكي) التي تتيح توثيق ومتابعة المستندات الرسمية وأخذ الموافقات اللازمة، و(أبشر) لتقديم الطلبات ومتابعتها دون عناء للموظفين من أصحاب الهمم، و (بوابة خدماتك) الإلكترونية التي تمكن الموظفين تقديم طلب الدعم عن بعد بسهولة وسلاسة، بالإضافة إلى العديد غيرها.



حاسبة شمس دبي

وتتيح الحاسبة للمتعاملين تقدير إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عند تركيب الألواح الكهروضوئية من خلال مبادرة «شمس دبي» التي أطلقتها الهيئة لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة. ويمكن من خلال الحاسبة أيضاً حساب الوفورات المحتملة التي يمكن تحقيقها، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن تفادي انبعاثها في الجو والعديد غيرها للمساهمة في جعل دبي أكثر اخضراراً واستدامة. وحتى نهاية شهر سبتمبر 2021، تم ربط 6,833 نظاماً شمسياً بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تقارب 353 ميجاوات في مبانٍ سكنية وتجارية وصناعية.



ضمانات بنكية

نجحت الهيئة في رقمنة جميع معاملاتها الخاصة بإدارة الضمانات البنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تستهلك عادة كميات كبيرة من الورق. وحولت الهيئة كامل معاملات إدارة الضمانات البنكية الخاصة بها لتصبح لاورقية بنسبة %100، مما يخفض الزمن اللازم لإجراء هذا النوع من المعاملات بنسبة 80% مقارنة بالطريقة التقليدية، علاوة على تقليص الأخطاء وتحسين الأداء.

وتستخدم الهيئة روبوتات «سبوت» في تحديد الأعطال، واختبار نقاط التوصيل في كابلات الجهد العالي، والكشف عن التسريب في أنابيب المياه، والقيام بدوريات المراقبة والأمن، والتأكد من مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات باستخدام كاميرات متعددة الزوايا، والمساعدة في إدارة المرافق المختلفة مثل المخازن وغيرها، إضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم.



رمّاس

ويساعد «رمّاس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، المتعاملين ويرد على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم رمّاس خدمات للمتعاملين ويتوفر على 7 قنوات تشمل: تطبيق الهيئة الذكي على منصتي «آي.أو.إس» و«أندرويد»، موقع الهيئة الإلكتروني، حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، منصة غوغل للذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وواتساب بزنس.

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