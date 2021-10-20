مجلس شرطة دبي النسائي ينظم فعالية توعوية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، فعالية توعوية خاصة بسرطان الثدي، في جناح وزارة الداخلية في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي، شهر أكتوبر، المخصص لنشر الوعي بأهمية الكشف المُبكر عن سرطان الثدي، وبالتالي زيادة نسبة احتمالية التعافي منه.



توعية

وأكدت الرائد خبير عنود السعدي، رئيس مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع، أن الفعالية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على نشر التوعية في مختلف المجالات والعمل على إسعاد المجتمع، وحرصاً منها كذلك على المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة، وتنشر الوعي لديها، بما يسهم في رفع مستوى الصحة والسلامة العامة في المجتمع.



مطويات

ولفتت الرائد السعدي إلى أن الفعالية التي تم تنظيمها عبر منصة شرطة دبي في جناح وزارة الداخلية، تضمنت توزيع مطويات توعوية تثقيفية حول المرض وسبل الكشف عنه، وتوزيع الهدايا والشرائط الوردية التي تمثل الرمز الدولي المستخدم للإشارة إلى التوعية بسرطان الثدي.

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