«صحة» تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة المولد النبوي الشريف الموافق 21 أكتوبر 2021.

وتقدمت «صحة» بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلة الله العلي القدير أن تكون مناسبة خير وبركة.

وأعلنت شركة «صحة» أن مراكز صحة لخدمات «كوفيد 19» من المركبة في أبوظبي، والعين، والظفرة والمناطق الشمالية ستعمل يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً.

وأما مراكز «صحة» للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» في كل من ميناء زايد في أبوظبي، دبي باركس آند ريزورتس، مركز العين للمؤتمرات؛ فتعمل من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، ويعمل مركز مدينة زايد للأعراس في منطقة الظفرة من الـ 8 صباحاً وحتى 8 مساءً يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021.

وتعمل مراكز تقييم «كوفيد 19» المتميز في: ميناء زايد، المفرق، وقاعة المشرف، ومركز العين للمؤتمرات، من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً، وأما مركز تقييم «كوفيد 19» المتميز في قاعة مدينة زايد، فسيعمل من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساءً.

وستغلق مجالس: المشرف، والبطين في أبوظبي، وفلج هزاع، في العين وجميع مجالس منطقة الظفرة أبوابها يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.

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