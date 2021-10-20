سعيد الطاير يلتقي حصة بوحميد وكبار المسؤولين خلال «جيتكس» ويشهد توقيع مذكرات تعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، في منصة الهيئة المشاركة في الدورة الـ 41 لأسبوع «جيتكس للتقنية»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي،

وبحضور معالي الطاير، وحمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ووقع الاتفاقية كل من: محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، والمهندس سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء. وتهدف المذكرة إلى تعزيز القدرات الرقمية لمركز محمد بن راشد للفضاء وتعزيز التعاون في مختلف الأنشطة الرقمية وتقديم خدمات تقنية للمركز.

وجال معالي الطاير يرافقه كل من المهندس مروان بن حيدر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة والشركات التابعة لها، في أرجاء منصة «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والتقى أحمد عبدالكريم جلفار، عضو مجلس الإدارة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشركة. وزار معاليه منصة شركة «هواوي» العالمية، حيث التقى ستيفن يي شيانغ رئيس شركة «هواوي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريق عمله. كما زار معاليه منصة شركة «أڤايا» العالمية، وكان في استقباله نضال أبولطيف رئيس شركة «أڤايا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، كما التقى معاليه رشاد بريمجي الرئيس التنفيذي لشركة «ويبرو» العالمية.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير إلى أن أسبوع «جيتكس للتقنية» يعتبر فرصة مثالية لتسليط الضوء على أبرز إنجازات دبي العالمية في مجال التحول الرقمي واستشراف تحديات المستقبل والاستعداد لها، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه: من خلال «ديوا الرقمية»، تعمل الهيئة على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية ومستقبل الخدمات، ورسم ملامح ابتكارات العقد المقبل في قطاع المؤسسات الخدماتية، ونسخر أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لابتكار تجارب فريدة تعزز من سعادة جميع المعنيين، وتسهم في تحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وتواصل الهيئة ابتكار حلول استباقية لتحديات الـ 50 عاماً المقبلة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

واستقبلت منصة الهيئة رقم S2-J1، قاعة الشيخ سعيد، المشاركة في المعرض، عدداً من كبار المسؤولين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وشهدت منصة الهيئة أيضاً توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات التابعة للهيئة ومجموعة من كبرى الشركات العالمية، حيث وقعت شركة «إنفرا إكس»، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية»، اتفاقية تعاون مع شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور كل من راشد الأحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إنفرا إكس، والدكتور أحمد السندي المدير التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما وقعت شركة ديجيتال إكس، اتفاقية تعاون مع شركة واي تك، بحضور حمد كرم الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ديجيتال إكس، ومانيكاندان فلور المدير التنفيذي لشركة واي تك.

ووقع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» اتفاقية تعاون مع شركة «Milestone Systems» الشركة العالمية الرائدة في توفير برامج إدارة الفيديو المفتوح، بحضور محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي للمركز، وجوس بيرنك، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ونائب الرئيس بالإنابة في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، وقع المركز اتفاقية تعاون مع شركة «Esri» الرائدة في برامج نظم المعلومات الجغرافية، بحضور محمد بن سليمان، ومحمد عيسى، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «Esri».

ويذكر أن منصة الهيئة تتضمن مجموعة واسعة من أبرز مشاريع الهيئة ومبادراتها وخدماتها الذكية والمتطورة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة. ومن أبرز مشاريع الهيئة المشاركة: محاكي التدريب باستخدام الواقع الافتراضي لمفاتيح شبكة التوزﻳﻊ وﻋﻤﻠﻴﺎتها، ولوحة بيانات نظم المعلومات الجغرافية- أدوات ولوحة بيانات التحليل واتخاذ القرار، ونظام التحكم اللحظي لرحلات الطائرات الروبوتية «الصقر الطائر». كما تتضمن المنصة مشاريع «ديوا الرقمية»، التي تقدم هذا العام تحت شعار «تجربة المدينة الذكية»، وهي تجربة رباعية الأبعاد تسمح لزوار معرض «جيتكس 2021» اختبار تقنيات المدينة الذكية الرقمية المتعددة.

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