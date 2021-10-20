إغلاق "مرطبات المدد" بأبوظبي لخطورته على الصحة

المصدر: البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مرطبات المدد" بشارع السلام بأبوظبي،وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية ومنها حفظ الأغذية المطبوخة والجاهزة للأكل في درجة حرارة غير مناسبة،وتدني مستوى نظافة المعدات المستخدمة، وترك الأغذية الجاهزة للأكل مكشوفة، بالإضافة إلى سوء نظافة الأرضيات في منطقة التحضير، بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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