«الهلال» تسلم إثيوبيا سيارات إسعاف لدعم القطاع الصحي

المصدر: أديس أبابا - وام

سلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في إثيوبيا لتعزيز قدراته اللوجستية في مجال الإنقاذ والإسعاف والرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه المبادرة ضمن مبادرات الدولة المستمرة في دعم هذا القطاع الصحي الحيوي.

دعم

كما أكد أن هذا الدعم سوف يستمر للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب الإثيوبي في عدد من الأقاليم التي تشهد تحديات إنسانية.

نهج

ويجسد هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الإثيوبي نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تحدث فرقاً في تحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي، الذي يعتبر أولوية من أجل إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة الصحية.

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