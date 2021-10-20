الإمارات نجحت في تحويل تحديات الجائحة إلى فرص

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن النموذج الإماراتي في إدارة الأزمات لم يعد مثالاً يحتذى به فقط، بل هي تجربة فريدة من نوعها تُدرس وتعلم كيفية تبني فرص استباقية أفضل لتجنب نسبة كبيرة من المخاطر.

وأضاف «إن منهجية دولة الإمارات ومدى نجاحها كانت تعكس مفهوم وأسلوب عمل المؤسسات في الدولة وفق منظومة متناغمة ومتوافقة لإدارة كافة التحديات والمخاطر بمرونة عالية وجاهزية متمكنة».

وأكد العامري خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أنه على مدار نحو عامين من أزمة «كوفيد 19» التي اجتاحت دول العالم، نجحت دولة الإمارات في تحويل تحديات هذه الجائحة إلى فرص لتثبت للعالم مدى جاهزيتها وقدرتها على تخطي الأصعب.

نموذج

وأعلن عن تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل، وكذلك تحديث بروتوكول طائرات رجال الأعمال، وذلك مع العودة للحياة الطبيعية الجديدة تدريجياً في ظل جائحة «كوفيد 19».

وأكد أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم.

حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 96.45 في المائة، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح 86.45 في المائة من إجمالي السكان، مشيراً إلى أن المستهدفات التي تم تحقيقها من قبل القطاع الصحي جاءت وفق استراتيجيات وخطط مكنت من احتواء عدد حالات الإصابة والوفيات والانخفاض الملحوظ الذي نشهده خلال الفترة الراهنة.

وقال «إننا نفتخر بالدور المجتمعي في تعزيز هذه الجهود، وخاصة مساهمته في نجاح استراتيجية توسيع نطاق الفحوصات، فقد شارفنا على الوصول إلى 90 مليون فحص على مستوى الدولة».

وأضاف «نؤكد لجمهورنا الكريم أن دراسة الوضع الوبائي في الدولة مستمرة بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ولضمان صحة وسلامة جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كما أن التزامنا جميعاً بتطبيق القرارات والبروتوكولات المعلن عنها سيساهم في تسريع وتيرة التعافي للعودة للحياة الطبيعية الجديدة».

وتفصيلاً.. أعلن الدكتور طاهر البريك العامري، عن تحديث بروتوكول إقامة الحفلات والتجمعات والأعراس والعزاء في المنازل، وذلك مع العودة للحياة الطبيعية الجديدة تدريجياً.

وقال «يتضمن البروتوكول تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 80 في المائة على ألا يتجاوز مجموع الحضور 60 شخصاً، بالإضافة إلى تحديد 10 أشخاص كحد أقصى لتقديم خدمات الضيافة».

شروط

وأضاف «يسمح بحضور المناسبة للحاصلين على اللقاح الذين أكملوا 14 يوماً، بالإضافة إلى استيفائهم شروط المرور الأخضر وإبرازه في تطبيق الحصن، وذلك حسب بروتوكول الجرعة الثالثة الخاصة بنوع اللقاح والبروتوكولات المعتمدة المصاحبة لها، كما يتوجب على الجميع إبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تتجاوز 48 ساعة من موعد المناسبة».

تحديث

كما أعلن عن تحديث بروتوكول طائرات رجال الأعمال، وذلك من منطلق تعزيز العودة للانفتاح التدريجي بكافة القطاعات وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني.

وكشف أن القرار يشمل رجال الأعمال من المقيمين والزائرين مع ضرورة التسجيل في خدمة «تسجيل القادمين» وإبراز الموافقة الرسمية الصادرة من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وإبراز نسخة من اعتماد شهادات التطعيم الصادرة من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عند المغادرة.

وأضاف «نؤكد أيضاً على ضرورة إبراز نتيجة فحص سلبية PCR تحتوي على QR كود تم إجراؤه خلال 48 ساعة من وقت المغادرة، كما يجب إبراز نتيجة سلبية لفحص Rapid PCR يتم إجراؤه في أرض المطار قبل 6 ساعات بحد أقصى من موعد المغادرة، ويجب أيضاً إجراء الفحص عند الوصول إلى الدولة، مع إجراء فحص PCR في اليومين الرابع والثامن منذ يوم الوصول».

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضاً إلغاء الحد الأقصى المسموح به لركاب طائرات رجال الأعمال والسماح لجميع رجال وسيدات الأعمال من المقيمين والزائرين المطعمين بالقدوم للدولة عبر طائرات رجال الأعمال حسب الاشتراطات.

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