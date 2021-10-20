157 حالة شفاء جديدة من «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ‌‎عن شفاء 157 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 732,595 حالة وأعلنت الوزارة عن إجراء 327,338 فحصاً جديداً، على فئات مختلفة في المجتمع.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 122 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,812. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وبذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,122 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 41,035 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، 20,766,132 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 209.96 جرعات لكل 100 شخص.

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