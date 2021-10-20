«صيفنا عطاء» مبادرة إنسانية تستهدف 1000 عامل في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظم فريق الوطن التطوعي، وبرعاية الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان الرئيس الفخري للفريق، وبالتعاون مع برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للعمل التطوعي، مبادرة «صيفنا عطاء». واستهدفت المبادرة فئة العمال بشوارع منطقة العين، من خلال توزيع 1000 حقيبة تحتوي على مظلات الرأس، ومستلزمات وقائية، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19»، ومواد غذائية، وذلك لعدد 1000 عامل.

وقال المهندس جابر الأحبابي رئيس الفريق لـ «البيان»: «تستهدف المبادرة فئة العمال في منطقة العين، لإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم، لا سيما الذين يعملون في فترة الظهيرة، ولحمايتهم من حرارة الشمس».





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ولم يتم إطلاق هذه المبادرة من فراغ، وإنما تشجيعاً على دعم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، لا سيما لهذه الفئة التي تستحق منا كل الشكر والتقدير على جهودهم.

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