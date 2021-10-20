بلدية العين تنفذ 3673 زيارة تفتيشية ضمن جهودها لترسيخ بيئة صحية وآمنة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

عملت بلدية مدينة العين خلال النصف الأول من العام الجاري على تحقيق إنجازات في المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتها، وذلك بالتزامن مع تكريس جهودها للعمل على توفير بيئة صحية وآمنة عبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا»، ومن منطلق حفاظها على صحة وسلامة المجتمع في إمارة أبوظبي.

وفيما يتعلق بعمليات التفتيش والبيئة والصحة والسلامة، فقد نفذت البلدية 3673 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الستة الأولى من العام. أما بخصوص حصاد قسم مراقبة التطبيق، فيتمثل في 16 عملية تدقيق على نظام السلامة والصحة المهنية المعتمد لكيانات قطاع البناء والإنشاء.

إضافة إلى عملية تحقيق واحدة في حوادث السلامة والصحة المهنية لنفس القطاع، وعدد 13 مراجعة نماذج التدقيق من طرف ثالث في برنامج الأداء، و841 عملية تواصل مع تعاميم إصابات فيروس «كوفيد 19» والتحديث على سجل السكنات غير النظامية، و11 عملية تجديد وتعليق شهادات الاعتماد، وإنجاز 443 متابعة عمليات وخطة التفتيش على السكنات العمالية النظامية، و39 عملية تواصل وتحديث على سجل السكنات النظامية.

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