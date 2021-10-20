«الصحة» و«الإمارات للخدمات الصحية» تحصلان على شهادتي «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على المواصفة العالمية «آيزو» في إدارة الامتثال ISO 37301:2021 وإدارة مكافحة الرشوة ISO 37001:2016 من منظمة W3 Solution الأمريكية.

وتسلّم الشهادة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من الدكتور عمرو طالب المدير العام لشركة «كانا جلف» للمواصفات القياسية العالمية، ممثل منظمة (W3 Solution)، بحضور محمد صالح آل علي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر بالوزارة.

كما تسلّم الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الشهادة بديوان المؤسسة بدبي من ممثل الشركة، وبحضور الشيخة نورة بنت حميد القاسمي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر بالمؤسسة، وعدد من المسؤولين.

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