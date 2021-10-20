«طرق دبي» تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة المولد النبوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة المولد النبوي 1443، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة يوم غدٍ الخميس 21 أكتوبر 2021 على أن يستأنف الدوام (في مراكز مزوّدي الخدمة) السبت 23 أكتوبر 2021. ويوم الأحد 24 أكتوبر 2021 (في مراكز إسعاد المتعاملين). وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق يوم غدٍ الخميس 21 أكتوبر 2021.

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