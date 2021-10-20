اختيار شابين ضمن برنامج الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن اختيار الشابين مي الهاجري، وراشد الرفيع ضمن «الدورة السادسة من برنامج الإمارات للمندوبين الشباب لدى الأمم المتحدة»، والتي تهدف إلى رفع وعي الشباب بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة الأمم المتحدة وتكريس طاقاتهم وخبراتهم وإبداعاتهم في مجال العمل الدبلوماسي عبر تأهيل جيل جديد من الشباب القادر على تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة دولياً.

وبهذه المناسبة قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: برنامج الإمارات للمندوبين الشباب دليل آخر على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتطوير قدرات شبابنا الطموح، وتمكينهم وتعزيز قدراتهم لا سيما في مجالات العمل الدبلوماسية، من خلال تمثيل الدولة والعمل مع بعثة دولتنا في الأمم المتحدة ونقل طموحات وأحلام الشباب إلى العالم ككل وفي أروقة الأمم المتحدة والتعريف بإنجازات الدولة التي تحققت على مدى الـ 50 عاماً الماضية واستعداداتنا إلى الاحتفال بالمئوية المقبلة بخطى ثابتة وطموحات كبيرة.

إبداعات

وأضافت معاليها: برنامج الإمارات للمندوبين الشباب يمكن شبابنا سنوياً من تكريس طاقاتهم وإبداعاتهم في العمل الدبلوماسي ويفتح لهم آفاقاً رحبة في بناء شبكة علاقات مهنية واستراتيجية عالمية، نؤمن بهذه القدرات وهذه الطاقات وهو أساس قامت عليه دولتنا على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين رسخوا ضرورة الاهتمام بالشباب ودعمهم في شتى القطاعات والمجالات.

تدريب

وتعمل الشابة مي الهاجري حالياً في جهاز أبوظبي للاستثمار وتحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة نيويورك - أبوظبي، وشهادة ثانوية مزدوجة في البحوث الاجتماعية والسياسة العامة، والدراسات البيئية، كما حظيت بتدريب مهني في قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. وهي خريجة الدفعة الأولى من برنامج «الجيل القادم في أبوظبي» الذي يهدف إلى صقل مهارات الشباب الإماراتي وشاركت في برنامج المشاركة الثقافية في الحياة الطلابية في الجامعة، التي تضم أكثر من 160 جنسية من حول العالم.

مشاركة

وأما الطالب راشد الرفيع؛ فهو طالب في جامعة إكستر في المملكة المتحدة بتخصص السياسة والعلاقات الدولية مع اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، كما تدرب سابقاً في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في لندن، وله مشاركة في عالم التكنولوجيا من خلال انضمامه لبرنامج الزمالة التقنية بمركز الشباب العربي، وفي عام 2020 فاز بجائزة الإمارات للتميز الأكاديمي عن فئة طلاب البكالوريوس المبتعثين.

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