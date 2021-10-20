«إسلامية دبي» تنظم فعالية خاصة باليوم العالمي للعصا البيضاء

المصدر: (دبي - البيان)

نظم فريق شؤون أصحاب الهمم بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعالية اليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بحضور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، إلى جانب عادل الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وذلك تعزيزاً لمشاركة وتمكين «أصحاب الهمم» في المجتمع.

وفي هذه المناسبة، أشاد الشيباني في كلمته بدور دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة في تقديم الإمكانات كافة في كل المحافل الإنسانية والخيرية، لتكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة، بالأخص فيما يتعلق بتوفير سبل الرعاية بجميع جوانبها لأصحاب الهمم، بما يؤهلهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم ليكونوا أفراداً منتجين في المجتمع.

وأكد خلال اللقاء: أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تعمل على إنشاء حزمة من المبادرات المتنوعة التي تعنى بشؤون أصحاب الهمم، ومن ضمنهم فئة الإعاقة البصرية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

ومن جانبه، تقدم عادل الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، بالشكر للدائرة لاستضافتها هذا الحدث، موضحاً أن الجمعية عملت منذ تأسيسها على رفع الوعي بالتحديات التي تواجه أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية.

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