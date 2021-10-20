حاكم رأس الخيمة يطلع على خطط ومشاريع وزارة الطاقة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تعزيز قطاع الطاقة وإنشاء بنية تحتية متطورة وتطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في مختلف القطاعات، ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وضمان للنمو الاقتصادي المستقر، واستمرار مسيرة الدولة الحضارية والتنموية خلال رحلتها نحو الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وأحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين في الوزارة. واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على أهداف وزارة الطاقة والبنية التحتية للخمسين عاماً المقبلة بما يواكب رؤية وتوجهات حكومة الإمارات، بالإضافة إلى خطط عمل الوزارة في الإمارة ومشاريعها في قطاع الطاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز