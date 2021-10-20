«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع بافاريا

المصدر: دبي - البيان

استقبلت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمقرها في إمارة دبي، وفداً رفيع المستوى من ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف اطلاعه على آخر المستجدات المرتبطة بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وبحث أطر تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطاقة بمختلف أشكالها.

وترأس الوفد الزائر، الذي كان في استقباله المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، رولاند ويجرت وزير الشؤون الاقتصادية في ولاية بافاريا، بحضور المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

تعاون

ورحب شريف العلماء في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون البنّاء وتمتين العلاقات الثنائية بين الجانبين وفق منظومة صلبة مبينة على المصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه الاجتماعات داعمة لمسيرة النجاحات النوعية التي شهدتها العلاقة المتميزة بين الشعبين الإماراتي والألماني.

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