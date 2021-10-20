وفد سعودي يطلع على تجربة « البيان» في دعم ريادة الأعمال

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

زار وفد سعودي من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وصحيفة «عكاظ» وقناة الإخبارية السعودية أمس، مقر «البيان»، بهدف التعرف والاطلاع على الأداء والتطور الإعلامي للصحيفة وتبادل الخبرات في مجال تغطية الأنشطة والفعاليات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال، بهدف تسليط الضوء على دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وضم الوفد السعودي كلاً من عماد العباد مدير عام التواصل المؤسسي في الهيئة، ومتعب الروقي قائد فريق العلاقات العامة، وريم الغامدي أخصائي الحملات الإعلامية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومحمد الشهراني المدير الإقليمي لصحيفة عكاظ في المنطقة الشرقية، وأميرة الفردوس من أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام، ومحمد النمر صحافي اقتصادي في بوابة أرقام، ومحمد شيخ مراسل قناة الإخبارية، والإعلامية هتاف طرابيشي، وسمية سعيد مراسلة التلفزيون السعودي.

وكان في استقبالهم بمقر «البيان» كل من طالب شاهين مدير التحرير للشؤون المحلية، وإبراهيم الحساوي مدير التحرير للشؤون الفنية، وآمنة البنا مدير تحرير الإعلام الرقمي، وعلي الزكري رئيس قسم التحرير الإلكتروني. واطلع الوفد السعودي على سير العمل اليومي في الصحيفة، وتجربة التوأمة بين النشر الورقي والرقمي، حيث تمكنت «البيان» من تأسيس تجربة رائدة على مستوى الإعلام الرقمي في المنطقة عبر خطط واضحة ومستدامة.

تثمين

ورحّب طالب شاهين بالوفد السعودي الشقيق، وأطلعه على التطور الذي شهدته الصحيفة، ومواكبتها آخر المستجدات التقنية في هذا المجال الحيوي، وسعيها الدائم إلى تحقيق الريادة في الأداء الإعلامي بما يلبي رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويجعلها من المساهمين الفاعلين في خدمة الوطن وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وذلك بفضل جهود العاملين فيها، الذين يعملون بروح الفريق الواحد. وأكد شاهين أن الصحيفة ركزت على القارئ دائماً، وتسعى إلى تقديم كل ما يهم القراء من خلال مواكبتها للأحداث في تغطيات تتسم بقدر كبير من الشمولية والتحليل والموضوعية، عبر صفحاتها وموقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، عبّر عماد العباد عن سعادته والوفد بزيارة «البيان»، مؤكداً أنها جاءت في إطار المبادرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لتدريب الإعلاميين على صحافة ريادة الأعمال، وتناول مثل هذا القطاع الحيوي والمهم بهدف تحفيز رواد الأعمال، وإبراز النماذج الناجحة، وإيصال رسائل صحيحة للمجتمع حول أهمية هذا القطاع ودوره في تنمية ونهضة الاقتصاد الوطني.

وقال إن الهيئة أطلقت برنامجاً لتدريب الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات ليكونوا على اطلاع بصحافة ريادة الأعمال عبر دورات وورش عمل متخصصة، وزيارات لصحف ومؤسسات إعلامية رائدة في دول عدة، لا سيما «البيان» التي تملك من الخبرات والكفاءات ما يجعلها قادرة على الارتقاء بالرسالة الإعلامية، ورفدها بالتقنيات والمعارف الحديثة.

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