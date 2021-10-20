رئيس سيراليون يزور أكاديمية الفجيرة للطيران

المصدر: الفجيرة - وام

زار جوليوس مادا بايو رئيس جمهورية سيراليون، أكاديمية الفجيرة للطيران، حيث كان في استقباله محمد السلامي رئيس هيئة الطيران المدني بالفجيرة، والكابتن يعقوب النعيمي نائب مدير أكاديمية الفجيرة للطيران، وعدد من المسؤولين بالهيئة والأكاديمية.

واستهل رئيس سيراليون زيارته بجولة في الأكاديمية، استمع خلالها إلى شرح مفصل من الكابتن يعقوب النعيمي عن الأكاديمية ومراحل تطورها وما وصلت إليه من استخدام أعلى المعايير والتقنيات في جميع مراحل التدريب من برامج وتخصصات في مجال التدريب على الطيران التجاري، وذلك وفقاً لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، ولبرنامج هندسة صيانة الطائرات، وذلك حسب معايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

برامج

واطلع على برامج ودورات الكلية على صعيد أنظمة المراقبة الجوية وإدارة المطارات والسلامة الجوية والمراقبة الجوية وغيرها من البرامج التدريبية.

وشهد جوليوس مادا بايو إحدى الرحلات التدريبية لأحد طلاب الأكاديمية بجميع مراحلها.. معرباً عن إعجابه بالمستوى التدريبي والنظام المستخدم في الأكاديمية. يذكر أن أكاديمية الفجيرة للطيران رافد رئيس للطيّارين ومهندسي الطيران في دولة الإمارات خاصة، وفي الشرق الأوسط عامة، لما لديها من تنوع كبير بدورات الطيران وهندسة صيانة الطائرات، وكل الدورات التي تنفذها الأكاديمية معتمدة من الهيئة العامة الطيران المدني في الإمارات، وحسب معايير سلامة الطيران الأوروبية.

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