حامد بن زايد يشارك بقمة الاستثمار 2021

المصدر: لندن - وام

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في فعاليات «القمة العالمية للاستثمار 2021»، التي تستضيفها العاصمة لندن.

والتقى سموه، على هامش مشاركته في القمة، عدداً من المسؤولين البريطانيين والمشاركين الدوليين، واستعرض معهم رؤية دولة الإمارات في شراكاتها الاستثمارية، ودعمها مختلف أشكال الاستثمار، خاصة المستدام، الذي يعود بالخير والنفع على شعوب العالم، وتحقيق رخائها، ومستقبل أفضل للبشرية.

وتطرق سموه إلى خطط الإمارات ومبادراتها الطموحة، لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير البيئة التشريعية واللوجستية للمستثمرين، من أفراد وشركات ومؤسسات.

مشيراً سموه، خلال حديثه مع كبار الاقتصاديين الدوليين، إلى أن الإمارات وضعت منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي ترتكز على التحديث والتطوير المستمرين للأطر التشريعية والتنظيمية، التي تعزز بيئة الأعمال والاستثمار فيها. وأكد حرص الإمارات على التعاون مع مختلف المنظمات والكيانات المعنية، بما يحقق الأهداف المشتركة في التنمية، والتقدم في المنطقة، ومعالجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد 19»، وتجاوز التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

وزراء

من ناحية أخرى، التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كلاً على حدة، اللورد جيري جريمسون وزير الاستثمار، وكواسي كوارتنج وزير دولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، وغرانت شايبس وزير المواصلات البريطاني في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث سموه مع المسؤولين البريطانيين، خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تم خلال اللقاءات، استعراض جدول أعمال «القمة العالمية للاستثمار 2021»، التي تستضيفها المملكة المتحدة، وأهميتها في توفير فرص تعاون وشراكات، تعزز مسار جهود الاستدامة والازدهار.

وأشار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، إلى رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها في مجال الاقتصاد المستدام، الذي يعود بالخير والازدهار على شعبها وشعوب العالم، إضافة إلى توفيرها بيئة تشريعية نموذجية للاستثمار، وفق أعلى المعايير العالمية.

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