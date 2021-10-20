عبد الله بن زايد: علاقات متميزة تجمعنا بأمريكا والهند وإسرائيل

المصدر: أبوظبي- وام

شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في اجتماع رباعي، مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وسوبرامانيام جايشانكار وزير خارجية جمهورية الهند، ويائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل.

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بحث العلاقات الاقتصادية بين الدول الأربع، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند ودولة إسرائيل.. مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع في استكشاف الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الأربع.

وأشار سموه إلى أن جائحة «كوفيد 19»، وما فرضته من تحديات على العالم أجمع، أكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي، والعمل معاً، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

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