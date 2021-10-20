مقابلات وظيفية وتعيين فوري عبر منصة «موارد الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

افتتحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، منصتها الحكومية في المعرض الوطني للتوظيف 2021، بإكسبو الشارقة، وستنفذ منصة الدائرة مقابلات وظيفية فورية، وتعيين فوري لعدد من الجهات، ضمن القطاعات الخاصة وشبه الحكومية.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة خلال الـ 6 أشهر الماضية، وظفت 369 باحثاً وباحثة عن عمل، في مؤسسات متعددة في القطاع الخاص، كما تم توظيف ما لا يقل عن 1200 في مختلف دوائر حكومة الشارقة.

ومن جهته، أكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة حققت نسبة توطين بلغت 94.6% خلال عام 2020، كما تولي قضية التوطين أهمية بالغة، ضمن خطتها الاستراتيجية.

وبدوره، قال المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: إن المشاركة بالمعرض في إطار الجهود الحثيثة التي نبذلها لاستهداف وإشراك الكوادر الوطنية المؤهلة في مسيرة تطور الدائرة، وتولي الدائرة أهمية كبرى، لمشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف، باعتباره منصة استراتيجية لجذب واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة القادرة على المساهمة في دعم وتطوير العمل بالدائرة.

توفير

ومن جانبها، أكدت هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، استمرارية حرص الهيئة على المشاركة في معرض التوظيف الوطني في الشارقة، كما هو شأنها منذ انطلاقة المعرض في نسخته الأولى، إذ يشكل أحد العناوين المهمة والحيوية، التي من شأنها أن تسهم في توفير فرص وظيفية في إمارة الشارقة، في ظل استراتيجية الإمارة، الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانب آخر، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن مشاركة البلدية في المعرض الوطني للتوظيف، يعكس حرصها ودورها على إطلاع المواطنين الباحثين عن عمل، على الفرص الوظيفية التي توفرها.

وفي ذات السياق، أكد الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار توفير فرص العمل لمواطني الدولة، وذلك ضمن المنصة الحكومية لدائرة الموارد البشرية، التي تضم جهات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة، لما فيه من أهمية بالغة في توفير فُرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتقديم النُصح للخريجين والمِهنيين من المواطنين.

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