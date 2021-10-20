انطلاق معرضي «الوطني للتوظيف» و«التعليم الدولي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، صباح أمس فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف، والنسخة السابعة عشر من معرض التعليم الدولي 2021، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتستمر فعالياتهما حتى 21 أكتوبر الجاري.

واطلع الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي خلال جولته في أروقة المعرضين اللذين يضمان أكثر من 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعشرات الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، من المسؤولين على مختلف الخدمات والفرص المتنوعة التي تقدمها الجهات للمستفيدين من الطلبة والخريجين من زوار المعرضين.

مشاركة

وتشارك وزارة الدفاع في المعرض الوطني للتوظيف 2021، حيث زار الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة جناح الوزارة في المعرض واطلع على ما تقدمه الوزارة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية ونظم تعليمية متطورة.

وانطلاقاً من إيمان وزارة الدفاع بأهمية التدريب والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف عليها دولياً، دعت وزارة الدفاع كافة الطلاب المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها خاصة مشروع التدريب والتأهيل الفني وبرنامج التمريض.

ووفرت إدارة الجناح، طريقة إلكترونية ذكية للتقدم للوظائف من خلال المعرض حيث تستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص الراغب في التقدم للوظيفة ومن خلال الجهاز يتم جلب المعلومات عن الشخص المتقدم.

وتحرص وزارة الدفاع من خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى وزارة الدفاع من خلال وحداتها الرئيسية وهي: القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وقيادة حماية المنشآت الحيوية والطيران المشترك وقيادة الإمداد المشترك والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.

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