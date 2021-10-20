أجندة حافلة لقمة أقدر العالمية في إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

عقد صباح أمس مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة الدورة الرابعة من قمة أقدر العالمية، والتي تقام تحت شعار «المواطنة الإيجابية العالمية- تمكين فرص الاستثمار المستدام» ما بين 23- 30 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض وجناح «فزعة» في إكسبو 2020.

وتعتبر «قمـة أقدر العالميـة» إحــدى مبــادرات برنامــج خليفــة للتمكيــن – وهي منصـة عالميـة للقـادة وصنـاع القـرار والخبـراء والمتخصصيـن والشـركات والمؤسسات الرائـدة مـن جميـع أنحـاء العالـم للتلاقـي والحـوار ومناقشـة القضايـا المحليـة والعالميـة.

القوة الناعمة

وتعقد القمـة تحـت شـعار «المواطنـة الإيجابيـة العالميـة: تمكيـن فـرص الاسـتثمار المسـتدام» بالتنسـيق مـع حكومـات ومؤسسـات رائـدة لتعزيـز معرفـة المجتمعـات وتزويدهـا برؤيـة تنبـع مـن صميـم الثقافـة العربيـة التـي تجسـد روح التسـامح والأخـوة والسـلام المجتمعي. وتسعى القمة إلى تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، وتطوير شراكات غنية ومستدامة بين الحكومات والمنظمات الدولية، ونشر فكر «زايد» المؤسس ونهجه في التسامح والسلام والتعايش بين الناس، وتوفير بيئة عمل لتوليد فرصاً للاستثمار والنمو والابتكار والتعاون .

وأعلنت اللجنة المنظمة للقمة عن منصة جديدة تحت اسم «أقدر لاب» وتشمل الأنشطة والفعاليات التي تندرج تحت «أقدر لاب»: «مجلس أقدر» الذي يعد منصة حوارية لتقديم ومشاركة الاتجاهات الجديدة في المواطنة الإيجابية العالمية وعرض أفضل الممارسات، ويشارك فيها كبار القادة وصناع القرار والأكاديميون من مختلف أنحاء العالم.

ويناقش معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم، التمكين المعرفي والرقمي ودوره في تعزيز المواطنة الإيجابية العالمية واستعراض تجربة المدرسة الإماراتية في تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مركز هداية في موضوع بنية العلوم الحديثة وانعكاساتها على مفاهيم المواطنة الإيجابية العالمية.

فعاليات متنوعة

وتشمل الفعاليات أقدر بوتكامب، وهي منصة عمل ديناميكية لدعم وتمكين الشركات الناشئة والشباب في مجال الاستثمار.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين – أقدر: «عقب الصدى الذي لاقته الدورات السابقة تعتبر هذه القمة محفلاً مهماً في نشر المعرفة ومشاركة التجارب وفرصة لكل أفراد المجتمع كي يستفيدوا من المنهجيات والمعلومات والخبرات التي يشاركنا بها أهم المتحدثين والمختصين في مجالات عديدة.

ومن جهته، قال الدكتور عبد السلام المدني، رئيس اندكس القابضة الشريك التنفيذي لقمة أقدر في اندكس القابضة تعتبر هذه الدورة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كونها تعقد في الحدث الأروع في العالم دبي إكسبو 2020.

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