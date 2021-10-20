«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع أمريكا بقطاع الطاقة والمياه

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في إكسبو 2020 دبي، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي.

حيث أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات الأمريكية من القطاعين العام والخاص في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه، والدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع من خلال تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية وإجراء المقارنات المعيارية بين الهيئة والمؤسسات الأمريكية.

مشاريع

واستعرض معاليه أمام ميجان جريجونيس، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إضافة إلى تسخير كافة إمكاناتها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية للمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، من خلال توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة، وتهدف مبادرات ومشاريع الهيئة إلى تعزيز موقعها التنافسي العالمي خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة والاقتصاد الأخضر.

مجمع

وسلط الضوء على مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. كما استعرض مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

توليد

وتحدث الطاير عن توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في المنطقة الجبلية المجاورة لسد حتا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات، ودراسة توليد الطاقة من الرياح، والشبكات الذكية، حيث تعتمد الهيئة استراتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة، ولدى الهيئة استراتيجية واضحة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، تسعى إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.

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