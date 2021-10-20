قائد عام شرطة الشارقة يطلع على مبادرة «مباشر»

المصدر: الشارقة - البيان

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة على أهمية تحقيق المؤشرات الأمنية والارتقاء بمستوى العمل الشرطي لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تسهم في دفع عجلة الجهود المبذولة تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة.

اجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة بحضور العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ورؤساء المراكز والأقسام، وعقد الاجتماع بقاعة اجتماعات فزعة بإكسبو دبي 2020، وناقش نتائج المبادرات والمؤشرات خلال الربع الثالث بإدارة شرطة المنطقة الشرقية التي تدعم مؤشرات شرطة الشارقة واستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وتحقيق جودة الحياة لمجتمع الإمارات.

واطلع قائد عام شرطة الشارقة على مبادرة خدمة «مباشر»، وتنفيذ مقترح «المحقق الميداني»، كما واستعرض الاجتماع مؤشرات زمن الاستجابة للبلاغات والجهود التي تمت خلال العاصفة المدارية «شاهين» مؤكداً أهمية تقديم مبادرات ومشاريع ريادية تعزز من الأمن المجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز