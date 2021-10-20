عبدالله آل حامد: الإمارات رسخت مكانتها بين الأوائل في التصدي للجائحة

المصدر: أبوظبي- وام

قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «يكتسب احتفاؤنا بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى هذا العام أهمية خاصة، لاسيما مع ما نلمسه اليوم من ثمار الجهود الاستثنائية، والعمل الدؤوب الذي قدمه جميع الفرق المعنية للوقوف في وجه جائحة «كوفيد 19»، والحد من تداعياتها على صحة وسلامة المجتمع في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، وها نحن اليوم نشهد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في الإمارات التي استطاعت أن ترسخ مكانتها من بين أوائل بلدان العالم في التصدي للجائحة».

وأوضح في كلمة له بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى: «في الوقت الذي يحتفي فيه العالم أجمع بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى نواصل جهودنا في أبوظبي في ظل مواجهة جائحة «كوفيد 19» التي ما زالت تجتاح العالم للوصول إلى مرحلة التعافي والقضاء على الوباء للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».

وأضاف: «شهدت الفترة الماضية محطات مهمة كان من ضمنها تكثيف حملات التطعيم لكافة أفراد المجتمع، وإطلاق حملات خاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة، إيماناً منا بأن التطعيم أهم عناصر وقف العدوى والحد من ظهور السلالات، إضافة لتوسيع نطاق الفحوصات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، الأمر الذي وضع الإمارة في صدارة المدن القيادية عالمياً في الاستجابة المتميزة للجائحة».

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