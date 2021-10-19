شرطة دبي تعزز دورياتها الفارهة بطرازين من سيارات "ألفا روميو"

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي طرازين من أرقى طرازات سيارات ألفا روميو الإيطالية الفاخرة، والموزعة حصريا من قبل شركة قرقاش للسيارات إلى أسطول دورياتها الفارهة.

ودشن العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارتين من طرازي "جوليا كوادريفوليو" و "ستلفيو كوادريفوليو" في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

حضر التدشين من مجموعة قرقاش، مورجان سندرلاند، المدير العام في قرقاش للسيارات؛ أحمد بن غالب، رئيس قسم الحسابات الرئيسية الاستراتيجية، وخالد مرزوقي، مسؤول الاتصال المؤسسي، وراكيش ناير، العضو المنتدب للعلامات التجارية الأوروبية لمجموعة ستيلانتس الشرق الأوسط؛ وجو مرسي، رئيس الماركات الإيطالية في ستيلانتس الشرق الأوسط.

واستمع سعادة العميد جمال الجلاف الى شرح تفصيلي لمواصفات السيارتين اللتين تتميزان بمحرك مزود بست اسطوانات وبقوة 510 أحصنة، يتيح لهما الوصول من حالة السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال أقل من 3.9 ثوان، ليُصبحا العلامة الفارقة في معايير التميّز في فئتيهما.

كما تتميّز سيارة جوليا كوادريفوليو بكونها أسرع سيارة في العالم مزودة بـ 5 مقاعد يتم إنتاجها على نطاق واسع، بينما تحمل سيارة ستلفيو كوادريفوليو حالياً الرقم القياسي لأسرع لفة حول حلبة نوربورغرينغ الشهيرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتم تزويد كلا الطرازين بمحرك قوي، إضافة إلى سقف من ألياف الكربون يمنحهما وزناً هو الأخف في فئتيهما، وجنيح فاصل أمامي هوائي متحرك يعمل على تعزيز القوة الضاغطة لإضفاء مزيد من خفة الحركة أثناء القيادة.

تعزيز الأمن

وأشاد العميد جمال الجلاف بالتعاون الوثيق مع شركة قرقاش للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في الحفاظ على الأمن والأمان.

اضافة نوعية جديدة

وبدوره، أكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي أن سيارات ألفا روميو من طرازي "جوليا كوادريفوليو" و "ستلفيو كوادريفوليو" تعتبران إضافة نوعية جديدة إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، لافتاً أنه بإضافة السيارتين يرتفع عدد الدوريات الفارهة ضمن أسطول شرطة دبي إلى 31 سيارة فارهة متنوعة.

وأضاف أن سيارتي "جوليا كوادريفوليو" و "ستلفيو كوادريفوليو" ستتواجدان في الأماكن السياحية، وسيساهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

شراكة راسخة

وبدوره قال مورجان سندرلاند، المدير العام في قرقاش للسيارات: "نفخر في مجموعة قرقاش بشراكتنا الراسخة مع شرطة دبي، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية خلال عقود من العمل المشترك. وانطلاقاً من موقعنا كممثلين رسميين لشركة ألفا روميو في الإمارات منذ سنوات عديدة، وإدراكنا العميق لهوية العلامة التجارية، وجدنا في هذين الطرازين الخيار الأنسب الذي سيُشكّل إضافة نوعية لأسطول سيارات شرطة دبي، لما تتميّز به السيارتان من ميزات هندسية تضمن أعلى مستويات الأداء والأمان، إلى جانب التصميم الراقي الذي يعكس الأسلوب الإيطالي الأصيل في عالم السيارات".

تراث عريق

من جانبه، قال راكيش ناير، العضو المنتدب للعلامات التجارية الأوروبية لمجموعة ستيلانتس الشرق الأوسط، الشركة الأم لشركة ألفا روميو: "قدمت ألفا روميو على مدار أكثر من قرن من التراث العريق في مجال السباقات، أفضل السيارات من حيث الأداء العالي والفخامة والابتكار، حيث تميزّت بأحدث التصاميم والتقنيات المتطورة. ويُعدّ طرازا جوليا كوادريفوليو وستلفيو كوادريفوليو من ألفا روميو عرضاً مثالياً لتفوق العلامة، حيث يضيفان لمسةً إيطاليةً متميزةً إلى أسطول سيارات شرطة دبي. ويعكس الطرازان روح الابتكار التي تنسجم مع ثقافة دبي، فضلاً عن قوة ومرونة أدائهما التي تمنح شرطة دبي القدرة على الاستجابة بسرعة لأي نداء".

شعار كوادريفوليو

يميّز شعار كوادريفوليو طرازات سيارات ألفا روميو للسباقات، حيث رسّخ حضوره كأسطورة في عالم السيارات الرياضية في عام 1923، وأصبح رمزاً للتميز في فئته. كما تعكس العلامة التي تزين طرازي جوليا وستلفيو الرياضيين عراقة سباقات الجائزة الكبرى الشهيرة السابقة. ويتفرّد الطرازان بتفاصيل خارجية حصرية، مثل نظام العادم رباعي الأطراف مع منفذ هواء خاص مدمج في المصد الخلفي، ومقصورتهما الداخلية المزودة بمواد متقدّمة، بما فيها ألياف الكربون والجلد وقماش ألكانتارا.

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