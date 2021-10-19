رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس وزراء النرويج بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى معالي جوناس جار ستوري رئيس وزراء مملكة النرويج وذلك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جوناس جار ستوري رئيس وزراء مملكة النرويج.

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