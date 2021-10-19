افتتاح المعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح اليوم، فعاليات النسخة الـ 23 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة السابعة عشرة من معرض "التعليم الدولي 2021".

وينظم مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المعرضين خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وتشارك 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في معرض التعليم والتي ستعرض العديد من الفرص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز