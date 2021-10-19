استراتيجية متكاملة لتطوير خدمات المياه بالشارقة حتى 2026

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في إعداد دراسة شاملة لإعداد خطة استراتيجية للمياه خلال الخمس سنوات القادمة حتى عام 2026 بالتعاون مع شركة نيراس الدنماركية للاستشارات، بهدف وضع الأولويات المرحلية لتطوير خدمات المياه، وتنفيذ الدراسات التخطيطية لتحليل وضع المياه العام للشبكات والموارد المائية والاحتياجات الحالية والمستقبلية ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة خلال الربع الأول من 2022م.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه بالهيئة أن الخطة الاستراتيجية تتضمن عدة مراحل منها تجميع البيانات ذات الصلة بالمشروع بالإضافة إلي دراسة شبكة المياه ووضع الخطط المناسبة لتطويرها لتناسب التطورات والاحتياجات المستقبلية للإمارة، ومن المتوقع أن تتضمن مخرجات الدراسة، تحديد نطاقات الضغوط التي تدعم عمليات النقل والتوزيع لضمان وصول المياه لجميع المستخدمين، كما تساعد على معرفة فاقد الشبكة ووضع الحلول المناسبة لتقليل هذا الفاقد.

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